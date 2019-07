Ciclismo – Le condizioni di Chris Froome: il britannico ha ricominciato a pedalare… con una gamba sola

Migliorano le condizioni di Chris Froome: il ciclista britannico ha ricominciato a pedalare, seppur con una gamba sola, dopo il grave incidente

Le ultime settimane per Chris Froome sono state durissime. Il ciclista britannico è rimasto vittima di un brutto infortunio lo scorso 12 giugno, durante una ricognizione durante il Giro del Delfinato, a causa del quale è stato costretto praticamente a saltare non solo il Tour de France, ma anche la restante parte della stagione. Da diversi giorni ormai Froome ha intrapreso un lungo percorso di riabilitazione, durante il quale ha iniziato già a pedalare con una gamba sola. Il team manager del Team Ineos, Dave Brailsford, spiega alla ‘Rosea’: “sta meglio, ha cominciato delle sedute in piscina e può salire sulla sella e pedalare, utilizzando una sola gamba. Un grande passo. Sicuramente tornerà a correre, ma è difficile dire se succederà già quest’anno”.

