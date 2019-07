Il team Katusha pronto al ritiro dal circuito internazionale del ciclismo: ieri la clamorosa comunicazione ai corridori

Clamoroso scossone nel mondo del ciclismo: mentre si disputa l’edizione 2019 del Tour de France, arriva una notizia shock. Il Team Katusha Alpecin, attivo dal 2009, è pronto a dire addio al circuito internazionale del ciclismo? Sembra di sì! Gli atleti hanno ricevuto ieri un’importante notizia da parte dello staff: sono liberi di trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione. Non è chiaro ancora se ai corridori sia stata comunicata ufficialmente, o meno, l’idea di lasciare il circuito dal prossimo anno. Potrebbe non essere del tutto finita per il team svizzero-russo, ma le ultime decisioni non lasciano ben sperare.

