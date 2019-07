Ciclismo, Chris Froome è già tornato in sella: il britannico pedala ‘sui social’ con una gamba sola [VIDEO]

Il corridore del Team Ineos ha postato su Instagram un video che lo riprende mentre pedala con una gamba sola

Chris Froome ha già iniziato ormai da alcune settimane il percorso riabilitativo per superare l’infortunio subito lo scorso 12 giugno, subito durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del Delfinato. A distanza di un mese e mezzo, il corridore del Team Ineos è già tornato in sella alla sua bici ma non in strada, bensì sui blocchi per riprendere confidenza con i pedali.

“Working hard” è la didascalia del video postato dal britannico sul proprio profilo Instagram, una clip che lo riprende mentre pedala con la sola gamba sinistra. Allenamenti duri e voglia di tornare per Froome, che accelera verso il pieno recupero.

Visualizza questo post su Instagram Working hard 💪😁 @teamineos @pinarello_official @wahoofitnessofficial @castellicycling @sidisport_official Un post condiviso da Chris Froome (@chrisfroome) in data: 24 Lug 2019 alle ore 3:56 PDT

