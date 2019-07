Ciclismo – Baglioli alla Quick Step: il giovane ciclista italiano professionista dal 2020

Andrea Baglioli professionista dal 2020: il giovane ciclista italiano ingaggiato dalla Deceuninck Quick Step

Grande soddisfazione per un giovanissimo ciclista italiano: Andrea Baglioli, 20enne bergamasco, ha firmato con la Deceuninck Quick Step. Il team ha infatti ufficializzato l’ingaggio del fratello minore di Nicola, tesserato per la Nippo-Vini. Il giovane Baglioli, definito dalla Quick Step “uno dei più promettenti ciclisti sulla scena degli U23, primo acquisto della squadra per la prossima stagione con un contratto biennale“, diventerà dunque professionista nel 2020.

