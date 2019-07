Chelsea, ufficiale l’arrivo Frank Lampard: l’inglese sostituirà Sarri sulla panchina dei ‘Blues’

Il ritorno al Chelsea dell’ex allenatore del Derby County è stato ufficializzato questa mattina, per lui un contratto di tre anni

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea, l’annuncio del club londinese è arrivato questa mattina sul proprio sito ufficiale, tramite un comunicato che ha sancito l’inizio del rapporto tra i Blues e il manager inglese. L’ex Derby County sostituirà Maurizio Sarri per i prossimi tre anni, ovvero la durata del contratto firmato alla presenza di Marina Granovskaia.

Questa la nota del club: ‘Il Chelsea è lieto di annunciare Frank Lampard come nuovo allenatore. Si tratta di uno dei più grandi giocatori della nostra, che torna a Stamford Bridge dopo aver firmato un contratto triennale. Queste le sue prime parole: “sono immensamente fiero di tornare al Chelsea come allenatore. Tutti conoscono il mio amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso, tuttavia, il mio unico obiettivo è il lavoro da svolgere e la preparazione per la prossima stagione. Sono qui per lavorare sodo e regalare altri successi al club, non vedo l’ora di iniziare“‘.

