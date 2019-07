Chelsea, Lampard snobba il blocco sul mercato imposto dalla FIFA: “voglio vincere con il gruppo che ho”

Il neo manager del Chelsea ha sottolineato di essere felice dei giocatori ereditati da Maurizio Sarri, auspicando anche il rinnovo di Hudson-Odoi

L’embargo della FIFA nei confronti del Chelsea non spaventa Frank Lampard, il neo manager dei blues infatti ha snobbato il divieto imposto dalla Federazione Internazionale di acquistare giocatori sul mercato.

Felice e soddisfatto della rosa a sua disposizione, l’allenatore inglese ha sottolineato: “non possiamo integrare nuovi elementi, lo sappiamo. Ma non ne ho bisogno: sono davvero felice del gruppo che ho e voglio vincere con questi ragazzi. Penso di aver ereditato dei calciatori molto forti. I giovani devono fare la differenza, l’età non mi interessa, mi interessano solo le prestazioni e il modo in cui le persone si allenano e giocano. Ora tocca a questi ragazzi dimostrare di cosa sono capaci. Callum Hudson-Odoi? Vorrei che firmasse il rinnovo e rimanesse con noi. E’ un ragazzo che è cresciuto nel nostro settore giovanile e che può diventare un giocatore importante per il Chelsea e per la nazionale“.

Valuta questo articolo