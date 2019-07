Champions League – Semifinaliste qualificate direttamente per la prossima edizione: Ceferin ci pensa

L’UEFA pensa ad una nuova normativa per tutelare le squadre che arrivano alla semifinale di Champions League: in futuro le semifinaliste potrebbero ottenere l’accesso diretto alla prossima edizione del torneo

La Champions League è una competizione unica nel suo genere, in grado di regalare grandi emozioni, specie a chi riesce ad arrivare nelle fasi più calde del torneo. Capita spesso però che alcune squadre, specialemente le meno attrezzate, debbano sacrificare un buon piazzamento in campionato per inseguire il sogno di vincere il trofeo più importante a livello di club.

A questo proposito, l’UEFA starebbe pensando di rendere automatica la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per le squadre che raggiungeranno la semifinale. Lo spiega il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ai microfoni del Times: “vorremmo proteggere squadre che arrivano lontano nella competizione come l’Ajax quest’anno, o come il Monaco e il Leicester negli anni precedenti. L’Ajax ha giocato le semifinali quest’anno e ora dovranno vendere tutti i suoi giocatori perchè non sanno se si qualificheranno per la Champions League il prossimo anno. L’idea è che quei club che riescono in una certa fase della competizione possano competere anche l’anno successivo. Ma è solo una discussione. Ci incontreremo l’11 settembre per discuterne con leghe e club. Superlega? Non ci sarà mai una Superlega finchè io sarò qui“.

