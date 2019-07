Cessione Sampdoria – Il closing si avvicina? Spunta l’accordo da 100 milioni ma Ferrero smentisce

Incontro Vialli-Ferrero a Londra per la cessione della Sampdoria: ridotta la distanza fra le parti, accordo da 100 milioni. Ma il presidente blucerchiato smentisce

Sono ore calde per la cessione della Sampdoria. Stando a quanto riportato dalla ‘Rosea’, la cordata con a capo Gianluca Vialli (e gli investitori Jamie Dinan e Alex Knaster) dovrebbe incontrarsi quest’oggi con Massimo Ferrero per chiudere l’affare. L’accordo verrebbe siglato per una cifra vicina ai 100 milioni, debiti compresi. La cessione di Joachim Andersen al Lione, per 25 milioni più 5 di bonus, avrebbe sbloccato definitivamente la trattativa.

Ai microfoni della ‘Rosea’ però Ferrero smentisce l’imminente chiusura: “non so più come dirvelo… In questo modo voi destabilizzate l’ambiente, senza ricordare che io ho scelto Di Francesco come nuovo allenatore e che lui è stato convinto a dire sì alla Sampdoria dal mio progetto“.

