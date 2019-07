Caso Mayorga, decadono le accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo: la polizia non ha riscontrato ‘nessuna prova’

Decadono le accuse di stupro mosse ai danni di Cristiano Ronaldo nell’ambito del caso Mayorga: la polizia di Las Vegas dichiara di non aver trovato alcuna prova al riguardo

Il caso Mayorga sembra essersi risolto nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era stato accusato di stupro dalla modella che, in passato, aveva descritto dettagliatamente il loro incontro in un hotel di Las Vegas, terminato poi con la presunta violenza sessuale. In passato CR7 aveva pagato il silenzio della ragazza, alla luce dei fatti odierni probabilmente per evitare un possibile danno d’immagine più che per coprire la propria colpevolezza. Tornata in auge la vicenda nei mesi scorsi, Cristiano Ronaldo ha deciso di prendere parte alla battaglia legale che si è risolta, come riportato da un comunicato della polizia di Las Vegas con la “mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare chiaramente uno stupro”.

