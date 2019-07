Campionati Mondiali di Nuoto, scatta il ritiro degli azzurri: domani la partenza per Tokyo

La nazionale italiana di nuoto domani partirà per il Giappone dove preparerà i campionati mondiali in programma dal 21 al 28 luglio

I campionati del mondo di nuoto si avvicinano, la diciottesima edizione prenderà il via il prossimo 21 luglio presso la Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju, per concludersi poi sette giorni dopo. Le batterie si svolgeranno alle ore 10 locali (le 3 del mattino in Italia), mentre semifinali e finali alle 20 (le 13 in Italia).

La nazionale italiana partirà domani alla volta del Giappone per iniziare il lungo ritiro pre-mondiale, programmato nella nella stessa struttura che ospiterà il collegiale di avvicinamento alle Olimpiadi del prossimo anno. Il 18 luglio poi l’intera squadra si trasferirà a Gwangjiu presso il villaggio atleti, per iniziare poi tre giorni dopo le gare.

Valuta questo articolo