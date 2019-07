Campionati Mondiali di Beach Soccer, giornata ricca di soddisfazioni per le coppie azzurre

L’Italia è riuscita a portare tre coppie agli ottavi di finale per la prima volta in una rassegna iridata

Giornata ricca di successi quella appena conclusa per le coppie italiane impegnate nei Campionati Mondiali di Amburgo. Grazie ai successi di Lupo-Nicolai e di Rossi-Carambula, aggiunti a quello di ieri di Menegatti-Orsi Toth nel primo turno ad eliminazione diretta, infatti, l’Italia è riuscita a portare tre coppie agli ottavi di finale per la prima volta in una rassegna iridata. Quest’oggi, poi, è da evidenziare un altro dato statistico importante.

La vittoria di Menegatti-Orsi Toth contro le statunitensi Sponcil-Claes ha riportato una formazione azzurra ai qu arti di finale a distanza di diciotto anni: l’ultima volta risale all’edizione del 2001 disputata a Klagenfurt, in Austria, quando Bruschini-Solazzi raggiunsero lo stesso risultato classificandosi al quinto posto nella classifica generale. Marta e Viktoria, dunque, nella gara di domani contro Pavan-Melissa avranno l’opportunità di portare i colori azzurri tra le prime quattro di un Campionato Mondiale per la prima volta.

Lupo Nicolai staccano il pass per gli ottavi di finale

Continua positivamente il percorso di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nei Campionato del Mondo in corso di svolgimento ad Amburgo.

Il duo tricolore oggi nel primo turno a eliminazione diretta ha superato al tie-break 2-1 (21-16, 16-21, 15-7) gli iraniani Salemi-Vakili al termine di un match equilibrato e che era iniziato nel migliore dei modi. Vinto il primo set i persiani però si sono rifatti sotto riuscendo a portare la gara in parità grazie a un secondo set conclusosi con lo stesso punteggio del primo.

Nell’ultimo e decisivo parziale però i ragazzi di Matteo Varnier sono stati bravi a riprendere in mano la situazione e a chiudere in proprio favore la gara che li proietta agli ottavi di finale dove, domani affronteranno gli statunitensi Allen-Slick che hanno avuto la meglio per 2-0 (21-19, 21-18) su Evandro-Bruno Schmidt.

Rossi-Carambula vincono e volano agli ottavi di finale

Enrico Rossi e Adrian Carambula sono la terza coppia italiana a guadagnarsi l’accesso nelle migliori sedici dei Campionati Mondiali di Amburgo. Il duo tricolore, infatti, ha superato agilmente gli svizzeri Heidrich-Gerson 2-0 (21-11, 21-13) nei sedicesimi, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale, in programma domani (ora da definire) contro gli austriaci Seidl-Waller.

Un risultato arrivato al termine di una gara approcciata nel migliore dei modi e ben condotta dall’inizio alla fine. Con Adrian Carambula in forse fino all’ultimo momento a causa di un problema fisico riscontrato nell’ultima gara della pool, la formazione tricolore ha sfoderato una prestazione di alto livello, lasciando davvero poco spazio ai propri avversari.

Menegatti-Orsi Toth superano Sponcil-Claes e approdano ai quarti di finale

Grande risultato quello raggiunto oggi da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che negli ottavi di finale dei Campionati Mondiali di Amburgo, hanno superato le statunitensi Sponcil-Claes 2-0 (26-24, 21-16) staccando il pass per i quarti di finale. Le due azzurre hanno il merito di aver riportato l’Italia ai quarti di finale di una rassegna iridata a distanza di diciotto anni dall’ultima volta, quando Bruschini-Solazzi chiusero al quinto posto nell’edizione 2001 disputata a Klagenfurt, in Austria.

Un risultato maturato al termine di una partita vinta soprattutto sotto il punto di vista psicologico. Il botta e risposta del primo parziale, culminato con la vittoria della coppia tricolore (26-24) dopo aver annullato diversi set point alle statunitensi, infatti, ha inciso positivamente nella testa delle due atlete azzurre, che nel secondo set sono entrate in campo in fiducia, chiudendo con decisione la gara (21-16).

Domani, Marta e Viktoria si giocheranno l’occasione di portare i colori azzurri per la prima volta in una semifinale mondiale, contro le canadesi Pavan-Melissa.

Risultati e calendario della fase ad eliminazione diretta

Tabellone femminile

3 luglio: sedicesimi: Menegatti Orsi Toth-Gallay Pereyra 2-1 (24-26, 21-17, 16-14)

4 luglio: ottavi di finale: Menegatti Orsi Toth-Sponcil Claes (26-24, 21-16)

5 luglio: quarti di finale: Menegatti Orsi Toth-Pavan Melissa (orario da definire)

Tabellone maschile

3 luglio: lucky losers: Bergmann Harms-Ranghieri Caminati 2-0 (21-19, 21-16)

4 luglio: sedicesimi: Lupo Nicolai-Salemi Vakili 2-1 (21-16, 16-21, 15-7), Rossi Carambula-Heidrich Gerson 2-0 (21-11, 21-13)

5 luglio: ottavi di finale: Lupo Nicolai-Allen Slick (orario da definire), Rossi Carambula-Seidl Waller (orario de definire)

