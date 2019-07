Campionati mondiali di Beach Volley: eliminati Caminati e Ranghieri, la coppia azzurra fallisce l’accesso ai sedicesimi

Gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro i padroni di casa Bergmann-Harms

Si ferma nel lucky losers la corsa di Caminati-Ranghieri nella rassegna iridata di Amburgo. La coppia tricolore, infatti, non è riuscita a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 (21-19, 21-16) rimediata questa sera contro i padroni di casa Bergmann-Harms.

Un risultato arrivato al termine di un match comunque combattuto. Nel primo parziale, infatti, le due squadre sono rimaste a contatto per lunghi tratti, con i tedeschi capaci di trovare nel finale il guizzo vincente che li ha portati in vantaggio (21-19). In avvio della seconda frazione, gli azzurri avevano dato l’impressione di essere tornati in campo con decisone e di poter portare il match al tie-break, guidando la gara fino al proprio maggior vantaggio (12-15). A quel punto, però, complici anche qualche errore di troppo da parte degli atleti tricolori, i tedeschi hanno preso in mano il pallino del gioco e spinti dal pubblico di casa hanno trovato nel finale un parziale di 5-0 con il quale si sono assicurati la vittoria e il passaggio del turno (21-16).

Il programma di domani, vedrà in campo nei sedicesimi di finale Lupo-Nicolai contro gli iraniani Salemi-Vakili (ore 11) e Rossi-Crambula contro gli svizzeri Heidrich-Gerson (ore 12). Menegatti-Orsi Toth, invece saranno impegnate contro le statunitensi Sponcil-Claes negli ottavi di finale (ore 16). Come annunciato in precedenza, la decisone sulle condizioni fisiche di Adrian Carambula verrà presa nella giornata di domani.

Risultati e calendario della fase ad eliminazione diretta

Tabellone femminile

3 luglio: sedicesimi: Menegatti Orsi Toth-Gallay Pereyra 2-1 (24-26, 21-17, 16-14)

4 luglio: ottavi di finale: Menegatti Orsi Toth-Sponcil Claes (ore 16)

Tabellone maschile

3 luglio: lucky losers: Bergmann Harms-Ranghieri Caminati 2-0 (21-19, 21-16)

4 luglio: sedicesimi: Lupo Nicolai-Salemi Vakili (ore 11), Rossi Carambula-Heidrich Gerson (ore 12)

Valuta questo articolo