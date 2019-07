Campionati Europei di Mountain Bike, Teocchi e Colledani convocati per la rassegna di Brno

I due atleti élite del Team Bianchi Countervail saranno in gara con Methanol 29 FS a Brno (Repubblica Ceca) domenica 28 luglio

Ci sono anche Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail fra gli azzurri impegnati ai Campionati Europei MTB 2019 iniziati ieri a Brno, in Repubblica Ceca. L’atleta friulano e la bergamasca, che debutta fra le elite nella massima rassegna continentale, saranno entrambi in gara domenica 28 luglio. Teocchi prenderà parte alla prova di punta del panorama femminile in programma a mezzogiorno, mentre Colledani sarà impegnato nell’evento maschile Elite al via alle 15.00. Entrambi hanno scelto di utilizzare Bianchi Methanol 29 FS.

“Il mio è obiettivo è riscattarmi con grinta e determinazione, dopo due gare nelle quali non sono riuscito a fare il mio meglio, e portare a casa più punti possibile. Non mi sono prefissato un piazzamento, voglio solo restare tranquillo e gareggiare, al contempo spensierato ma cattivo“, ha detto Nadir Colledani.

“L’Europeo sarà un’ulteriore esperienza di crescita. Il percorso mi piace, ha salite larghe senza grandi pendenze e discese artificiali. Sono tranquilla e rilassata, spero di fare una buona gara“, le attese di Chiara Teocchi.

