Serie A, presentato il calendario del campionato 2019/2020: ecco la prima giornata

Negli studi di Sky Sport è stato varato il calendario della Serie A 2019/2020, ecco la prima giornata

E’ cominciata ufficialmente oggi la stagione 2019/2020 di Serie A, negli studi di Sky Sport a Milano è stato infatti varato il calendario del prossimo campionato, che scatterà il 25 agosto. Alla presenza dei rappresentanti di tutte le società, il presidente di Lega A Micchichè ha premuto il fatidico pulsante, che ha dato il via libera al computer di generare il nuovo calendario.

Ecco la prima giornata della Serie A 2019/2020:

Seconda giornata:

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

Terza giornata:

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

Quarta giornata:

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Spal

Udinese-Brescia

Quinta giornata:

Le date della Serie A 2019/2020

La Lega Serie A ha ufficializzato le date riguardanti la prossima stagione del massimo campionato di calcio italiano che prenderà il via domenica 25 agosto e terminerà il 24 maggio 2020. In mezzo saranno presenti 3 turni infrasettimanali rispettivamente mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Quattro, invece, saranno le soste: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembre 2019 e domenica 29 marzo 2020 per altrettanti impegni della Nazionale; ancora sosta anche domenica 29 dicembre, per lo stop del campionato per le festività natalizie (ultima giornata il 22 dicembre 2019 e ripresa il 5 gennaio 2020).

