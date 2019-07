Calciomercato Roma, è fatta per l’arrivo di Pau Lopez: sarà il portiere più costoso della storia per i giallorossi

Il portiere spagnolo firmerà un contratto quinquennale dopo le visite mediche, in programma lunedì a Roma

Nuovo arrivo in casa Roma, il nuovo direttore sportivo Petrachi ha piazzato il primo colpo subito dopo la conferenza stampa di presentazione.

Si tratta di Pau Lopez, portiere del Real Betis che si trasferisce in Italia a titolo definitivo, dietro il pagamento di 20 milioni di euro più 7.5 derivanti dalla rinuncia della Roma alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria. Oltre a questi soldi, l’estremo difensore spagnolo ha dovuto rinunciare a 2.5 milioni, così da far raggiungere alla società di Pallotta i 30 richiesti dal Betis. Pau Lopez firmerà un contratto quinquennale dopo le visite mediche, in programma lunedì a Villa Stuart. Si tratta del portiere più costoso della storia del club giallorosso, uno dei più pagati della Serie A.

