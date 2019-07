Calciomercato Roma – Pressing sull’Atalanta per Mancini, intanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai

Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua

Continua il pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i nerazzurri, fermi sulla richiesta di 25+5.

Una differenza minima, che potrebbe essere ridotta nei prossimi giorni, così da giungere finalmente all’attesa fumata bianca. Per quanto riguarda le cessioni, si è riaperta la pista che conduce El Shaarawy in Cina, il giocatore ha accettato l’offerta d’ingaggio dello Shanghai Shenhua, che adesso dovrà mettersi d’accordo con la Roma per chiudere l’operazione.

