Calciomercato Roma – El Shaarawy pronto a dire sì alla Cina: ecco il possibile sostituto

Stephan El Shaarawy pronto a trasferirsi in Cina: 40 milioni in 3 anni al giocatore, 20 alla Roma. Per il sostituto il nome caldo è Brahimi

Stephan El Shaarawy è pronto al trasferimento in Cina. L’offerta dello Shanghai Shenua è di quelle irrifiutabili anche per la Roma che, secondo la ‘Rosea’, avrebbe voluto trattenere il giocatore: circa 20 milioni nelle casse dei giallorossi, 40 in 3 anni al giocatore. L’ex Milan aveva chiesto un rinnovo da oltre 4 milioni a stagione, richiesta che ha fatto propendere la Roma per la definitiva separazione. Caccia ai possibili sostituti adesso: il nome caldo è quello di Brahimi. Giocatore veloce e tecnico, il 29enne Brahimi si è svincolato dal porto, squadra con la quale ha giocato più volte la Champions League: l’esterno algerino sarebbe il giusto mix di qualità ed esperienza in arrivo a costo zero.

Valuta questo articolo