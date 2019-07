Calciomercato Roma, scatto decisivo per definire l’operazione Veretout: gli aggiornamenti

Incontro positivo oggi tra la società giallorossa e gli agenti del centrocampista classe ’93, la fumata bianca è ormai vicina

La telenovela Veretout sta per concludersi, la Roma infatti sembra essere ormai arrivata al traguardo battendo la concorrenza del Milan. Positivo l’incontro andato in scena oggi a Trigoria tra gli agenti del centrocampista classe 1993 e i dirigenti giallorossi, riusciti in tre ore e mezza a convincere il giocatore, che firmerà un contratto quinquennale a 2.5 milioni a stagione.

L’affare è dunque ormai praticamente fatto, resta da formalizzare l’accordo con la Fiorentina, che incasserà 17 milioni più due di bonus. Operazione conclusa e nuovo acquisto per la Roma, che continua a rinforzare il proprio centrocampo dopo Diawara.

