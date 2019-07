Calciomercato Real Madrid, niente Cina per Gareth Bale: Florentino Perez blocca il trasferimento del gallese

L’esterno gallese avrebbe dovuto trasferirsi allo Jiangsu Suning, ma Florentino Perez pare voglia bloccare il trasferimento

Il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning potrebbe saltare, il Real Madrid infatti non ha raggiunto un accordo economico con il club asiatico, per questo motivo la trattativa è entrata in fase di stallo.

Florentino Perez non ha nessuna intenzione di svendere il proprio giocatore, arrivato nel 2013 per la cifra di 100 milioni dal Tottenham. Nonostante adesso Bale sia ai margini del progetto tecnico di Zidane, i blancos intendono incassare una cifra congrua al valore del giocatore, per questo non lo libereranno finché non la riceveranno. Il gallese intanto aveva trovato l’accordo sull’ingaggio con lo Jiangsu, che gli avrebbe versato 22 milioni all’anno per tre stagioni.

