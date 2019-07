Calciomercato Real Madrid, i blancos continuano a spingere per Pogba: lo United però spara altissimo

Secondo i media spagnoli, il Real Madrid continua il pressing per Pogba per il quale però servono tanti soldi per strapparlo allo United

Il Real Madrid continua a spingere per portare Paul Pogba in Spagna, il club di Florentino Perez ha inserito il francese in cima alla lista della spesa e non ha intenzione di mollarlo.

Secondo i media spagnoli, la cifra richiesta dal Manchester United è di quelle che fanno tremare i polsi, considerando che si aggira intorno ai 135-140 milioni di euro. In particolare AS, sottolinea infine come il Real dovrà sborsare più di quanto pagato dall’Atletico Madrid per Joao Felix, ovvero 127,2 milioni pagati al Benfica.

