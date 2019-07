Calciomercato, Real Betis in pressing per Lunin: il suo arrivo favorirebbe il passaggio di Lopez alla Roma

Il Betis sta spingendo con il Real per avere Lunin, il suo arrivo libererebbe Pau Lopez che sarebbe libero di trasferirsi alla Roma

Un valzer di portieri è pronto a partire in Europa, coinvolgendo anche la Roma che è a caccia da tempo di un estremo difensore. L’obiettivo è Pau Lopez, giocatore che il Real Betis non ha al momento intenzione di cedere senza trovare prima un sostituto. Il prescelto dovrebbe essere Andrey Lunin, portiere ucraino di proprietà del Real Madrid e l’anno scorso in prestito al Laganes.

Il Betis sta provando a mettere le mani su di lui, così da liberare Lopez e permettergli di trasferirsi alla Roma dietro il pagamento di diciotto milioni di euro. Il giocatore ha già l’accordo con i giallorossi, dunque non resta che attendere il via libera del Real Madrid prima di compiere i passi avanti decisivi nella trattativa.

Valuta questo articolo