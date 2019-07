Calciomercato Napoli, si lavora per sbloccare l’operazione James Rodriguez. E su Lozano…

Il club azzurro ha intenzione di accelerare per il colombiano, per il quale resta da definire la questione relativo ai diritti di immagine

Ufficializzato l’ingaggio di Kostas Manolas dalla Roma, il Napoli adesso si concentra sugli altri nomi presenti sulla lista della spesa del ds Cristiano Giuntoli.

In cima c’è sempre quello di James Rodriguez, pupillo di Ancelotti fin dai tempi del Real Madrid. L’ultimo ostacolo da superare per arrivare al colombiano riguarda la gestione dei diritti d’immagine del giocatore che, essendo una vera e propria star in Colombia, ricava milioni di euro da questo business. Resta calda anche la pista che conduce a Lozano, il Napoli ha parlato con Mino Raiola che ne cura gli interessi, registrando l’interessamento del Valencia che lascerebbe allo stesso Raiola un 30% sulla sua futura rivendita.

Valuta questo articolo