Calciomercato Napoli, De Laurentiis allo scoperto: “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato, ma…”

Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni

Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il calciomercato, argomento sempre top secret per i club.

Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due trattative: “James è il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggiore considerazione. Piace molto ad Ancelotti e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole: lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi, ma James vuole il Napoli. Icardi? Sono d’accordo con Ancelotti nel non fare lo scambio con Insigne. L’argentino vorrà sempre andare alla Juventus, ma anche io preferisco Lorenzo perchè di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens. Non nego di averlo cercato, né si può ignorare il suo talento: Icardi è fortissimo, ma si è parlato talmente tanto di lui che adesso sembra più anziano dei suoi 26 anni. Visto da lontano, dà l’impressione di essersi gestito male e di non aver colto l’importanza del ruolo che riveste“.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi di mercato: “Rodrigo preferisce restare in Spagna, ce lo ha detto e noi ne prendiamo atto. La nostra esigenza attuale, direi prioritaria, è’ il capitolo cessioni: abbiamo tanti giocatori in organico ed è giusto ridurlo. Ma siamo attenti e attivi. C’è stato un valzer di allenatori che ha rivitalizzato il movimento: sarà un campionato bellissimo, con sei-sette squadre più vicine tra loro e quindi verrà fuori un anno in cui l’interesse finirà per intrigare maggiormente“.

Valuta questo articolo