Calciomercato Napoli – James Rodriguez preferisce l’Atletico Madrid: l’alternativa di lusso è Nicolas Pèpè

Il Napoli sogna il grande colpo di mercato. De Laurentiis vorrebbe regalare ad Ancelotti il tanto desiderato top player che gli permetta di accorciare il gap con la Juventus, un giocatore che ‘Carletto’ ha già allenato in passato: James Rodriguez. La trattativa per arrivare al talentuoso colombiano ha fatto importanti passi avanti nei giorni scorsi, ma i 42 milioni cash che vuole il Real Madrid sembrano ancora troppi per le casse del Napoli. A complicare l’operazione c’è inoltre l’inserimento nell’affare dell’Atletico Madrid che, nonostante le difficoltà di trattare con i ‘cugini’, ha incassato il gradimento del giocatore che vorrebbe restare a Madrid.

Se la trattativa per James Rodriguez dovesse saltare, il Napoli sarebbe pronto a spostare le sue attenzioni su Nicolas Pèpè, giovane e intrigante esterno ivoriano in forza a Lille. Il costo del cartellino è di circa 60 milioni, ma il Napoli potrebbe inserire Ounas nell’affare ammorbidendo le richieste del club francese. Anche in questo caso la concorrenza sarà difficile da battere: il giocatore è seguito da PSG e Liverpool.

