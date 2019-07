Calciomercato Napoli – Forte lâ€™interesse per Mauro Icardi: câ€™Ã¨ da battere la concorrenza della Juventus

Il Napoli sembra fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus

Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate notevolmente, al punto che il Napoli è convinto di poter arrivare ad Icardi versando nelle casse del club meneghino circa 60 milioni. Cifra che dovrà essere racimolata (o almeno in parte) dalle cessioni dei vari Inglese, Rog, Ounas, Verdi e Mario Rui che non rientrano nei piani di Ancelotti.

Per arrivare a Mauro Icardi c’è però da battere la concorrenza della Juventus. Da un anno a questa parte, per intenderci da prima che arrivasse Cristiano Ronaldo, la Juventus aveva tentato di sedurre Icardi: interesse che non sarebbe scemato con il tempo, visti i recenti, presunti, contatti con Wanda Nara. Il giocatore sembra preferire il bianconero all’azzurro. Dal canto loro i Campioni d’Italia sono alla ricerca di un centrale difensivo e probabilmente anche di un centrocampista di profilo internazionale, per il quali dovranno sborsare una discreta quantità di milioni. Per questo motivo prima di virare su Icardi si dovrà passare dalle cessioni di Higuain e Mandzukic, sfoltendo un attacco super affollato. L’Inter farà da spettatrice, sperando si scateni un’asta al rialzo.

