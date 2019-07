Calciomercato Milan, giornata di visite mediche alla Madonnina: prima tocca a Leao e poi a Duarte

Questa mattina l’attaccante portoghese si è presentato presso la clinica milanese per sottoporsi alle visite mediche, nel pomeriggio invece sarà il turno di Duarte

Giornata impegnativi oggi per i dottori della clinica ‘La Madonnina‘ di Milano, considerando l’overbooking di visite mediche programmate dal Milan.

In mattinata infatti è arrivato Rafael Leao, sbarcato ieri in Italia per risolvere le ultime questioni burocratiche, prima di svolgere oggi i test e tornare poi in vacanza. Nel pomeriggio invece sarà il turno di Leo Duarte, difensore acquistato dal Flamengo che si recherà in clinica una volta arrivato a Malpensa. Il brasiliano si aggregherà poi al gruppo agli ordini di Giampaolo, che domani riprenderà gli allenamenti a Milanello. Visite infine anche per Theo Hernandez, infortunatosi alla caviglia in America durante il match con il Bayern Monaco, il francese svolgerà dei controlli per capire i tempi di recupero, che dovranno comunque permettergli di essere pronto per la prima di campionato contro l’Udinese.

