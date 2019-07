Calciomercato Milan – Visite mediche per Bennacer: oggi la firma col club rossonero

Bennacer a Milano per le visite mediche: prima giornata da giocatore del Milan per il centrocampista algerino

Prima giornata in rossonero per Bennacer: il centrocampista algerino, fresco vincitore della Coppa d’Africa con l’Algeria è arrivato oggi a Milano per sottoporsi alle visite mediche nella clinica La Madonnina. Il calciatore algerino è pronto dunque ad una nuova avventura col Milan: nella giornata di oggi è prevista la firma del contratto che lo legherà al club rossonero.

