Calciomercato Milan, parte la rivoluzione in attacco: via André Silva e Cutrone per un asso dell’Atletico

Il club rossonero ha intenzione di cedere sia André Silva che Cutrone per provare ad arrivare ad Angel Correa dell’Atletico Madrid

E’ partita la rivoluzione in attacco, il Milan infatti ha cominciato a tessere la tela per ridisegnare il proprio reparto offensivo. Il nuovo obiettivo è Angel Correa, giocatore dell’Atletico Madrid che può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno.

La sua valutazione si aggira intorno ai 55 milioni di euro, una cifra che la società di via Aldo Rossi potrebbe raggiungere cedendo sia Patrick Cutrone che André Silva. Per il primo c’è l’interesse del Wolverhampton, mentre il portoghese piace eccome al Monaco. In quest’ultima trattativa sarà decisivo l’intervento di Jorge Mendes che, dopo aver piazzato l’ex Siviglia in Ligue 1, si occuperà di portare a termine la trattativa per Correa.

