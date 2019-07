Calciomercato Milan, è fatta anche per l’arrivo di Rafael Leao: domani in programma le visite mediche

Il club rossonero ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante classe ’99, che domani sosterrà le visite mediche

Nuovo arrivo in casa Milan, si tratta di Rafael Leao del Lille, attaccante classe ’99 pronto a mettersi a disposizione di Marco Giampaolo. Accordo raggiunto con il club francese sulla base di 30 milioni di euro più bonus, domani il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto, prima di aggregarsi al gruppo. Leao è sbarcato questa mattina in Italia, un colpo in prospettiva per il Milan, considerando la giovane età del portoghese, autore di otto gol in ventisei presenze nella scorsa stagione.

