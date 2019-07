Calciomercato Milan – Patrick Cutrone ad un passo dal Wolverhampton: i dettagli dell’operazione

Patrick Cutrone ad un passo dal Wolverhampton: l’offerta degli inglesi è leggermente inferiore alle richieste del Milan

Il calciomercato del Milan passa dagli attaccanti. Saltata la cessione di Andrè Silva al Monaco, i rossoneri stanno provando a cedere Patrick Cutrone. Le due operazioni sono scollegate e l’una non esclude l’altra, ma da essere arriverà una cifra importante per finalizzare l’assalto ad Angel Correa dell’Atletico Madrid. Secondo Sky Sport, Milan e Wolverhampton sarebbero vicine a chiudere per la cessione del giovane attaccante italiano. I rossoneri chiedono 25 milioni, gli inglesi offrono 18 più bonus. Ritoccata leggermente al rialzo l’offerta l’operazione potrà definirsi conclusa.

Valuta questo articolo