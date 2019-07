Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa rossonera: incontro con il Lipsia per Upamecano

I dirigenti rossoneri hanno incontrato nella giornata di ieri con gli agenti di Upamecano, giovane difensore del Lipsia

Nuovo nome per la difesa del Milan, si tratta di Dayot Upamecano, giocatore classe ’98 del Lipsia. Nella giornata di ieri i dirigenti rossoneri hanno accolto in sede gli emissari dell’agenzia SportsTotal, che cura proprio gli interessi del giovane difensore che gioca in Germania.

La richiesta del club tedesco è al momento molto alta, ma la società di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di mollare la presa, considerando anche il contratto in scadenza nel 2021 di Upamecano. Intanto, resta in stand-by l’operazione Bennacer per via delle eccessive richieste degli agenti del calciatore, ma oggi è previsto un nuovo incontro per superare gli ultimi problemi.

