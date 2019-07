Calciomercato Milan, i rossoneri fanno la spesa in casa Empoli: dopo Krunic ecco Ismael Bennacer

Il club rossonero ha incontrato oggi il direttore sportivo dell’Empoli per parlare di Ismael Bennacer, centrocampista che piace a Maldini

Non si raffredda l’asse Milan-Empoli e, dopo l’operazione Krunic, potrebbe andare in porto anche quella per Ismael Bennacer. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, i dirigenti rossoneri hanno incontrato questa mattina Accardi, direttore sportivo del club toscano per parlare del centrocampista classe 1997.

La concorrenza su di lui è folta, ma l’irruzione della società di via Aldo Rossi potrebbe sparigliare le carte, spingendo Bennacer a scegliere il Milan. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità, i rossoneri fanno sul serio per il giocatore dell’Empoli che piace a Maldini.

Valuta questo articolo