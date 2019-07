Calciomercato Milan – Pazza idea Modric, incontro con l’agente del croato: ecco i motivi che inducono all’ottimismo

I dirigenti rossoneri hanno incontrato ieri l’agente di Modric, discutendo circa la possibilità di portare il Pallone d’Oro in maglia rossonera

Il Milan sogna il colpo Luka Modric, anche se appare al momento alquanto complicato che possa concretizzarsi. I dirigenti rossoneri hanno incontrato ieri in sede Vlado Lemic, l’agente del centrocampista croato, discutendo di alcuni giovani e toccando anche l’argomento relativo al futuro del Pallone d’Oro.

Gli ottimi rapporti con Zvonimir Boban potrebbero favorire l’operazione, così come la rivoluzione avviata sul mercato da Florentino Perez, che si libererebbe molto volentieri dei 25 milioni netti ancora da versare a Modric per i prossimi due anni. Per questo il Milan ci crede, nonostante sia davvero difficile convincerlo ad accettare una stagione senza coppe europee. Nessuna trattativa è però partita, il club rossonero infatti vuole capire l’eventuale disponibilità del giocatore prima di iniziare qualsiasi discorso.

