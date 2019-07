Calciomercato Milan – Occhio alla difesa: Rugani più di Demiral, Fazio contropartita per Suso

Il Milan attivo sul mercato alla ricerca di un difensore: la Juventus non vuole cedere Demiral, ma potrebbe lasciar partire Rugani; la Roma vuole Suso e potrebbe utilizzare Fazio come contropartita

Mentre il capitolo attaccanti sembra essersi arenato, con l’affare Andrè Silva-Monaco saltato definitivamente e quello Cutrone-Wolverhampton fermo sulla distanza fra le parti riguardante il prezzo, il Milan cambia reparto e punta sui difensori. Demiral è stato il primo nome segnalato da Giampaolo, ma la Juventus, oltre a valutarlo 40 milioni, non ha intenzione di cederlo. Diverso il discorso relativo a Rugani che, pur essendo un pupillo di Sarri fin dai tempi dell’Empoli, appare chiuso dal duo Bonucci-Chiellini, nonchè dal nuovo arrivo De Ligt e dallo stesso Demiral. In alternativa il difensore che completerebbe il reparto potrebbe arrivare dalla Roma. I giallorossi non hanno nascosto il loro interesse per Suso e potrebbero inserire Fazio per ammorbidire la richiesta di 40 milioni che il Milan vuole per cedere il talento spagnolo.

