Calciomercato Milan, Demiral obiettivo per la difesa: intanto si lavora per il rinnovo di Bonaventura

Marco Giampaolo ha chiesto il difensore della Juventus come rinforzo, per il centrocampo invece si attende il recupero di Bonaventura

Il Milan prosegue il proprio lavoro sul mercato, tenendo viva la suggestione Modric, nata nella giornata di martedì dopo un colloquio con l’agente Vlado Lemic.

Per quanto riguarda la difesa, l’obiettivo principale è Demiral, individuato da Giampaolo come rinforzo perfetto per la propria retroguardia. Operazione molto complicata per i rossoneri, visto che la società campione d’Italia chiede 40 milioni per la cessione definitiva. Un po’ troppo per le casse del Milan, che comunque ci proverà fino alla fine. Infine, migliorano a vista d’occhio le condizioni di Bonaventura, che entro un mese dovrebbe tornare agli ordini di Giampaolo. Un recupero lampo, che spingerà la società di via Aldo Rossi ad accelerare le operazioni di rinnovo, che potrebbero concludersi entro poche settimane.

