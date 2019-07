Calciomercato Milan, si continua a lavorare per Demiral: intensificati i contatti con la Juventus

Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione

Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il giocatore è partito oggi per la tournée asiatica, ma la sua presenza sul volo per Singapore non rallenterà la trattativa.

La prossima settimana sarà quella decisiva, dovrà essere la Juventus ad aprire alla cessione e, successivamente, individuare la formula dell’operazione. Si valuta o una cessione a titolo definitivo, oppure un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

