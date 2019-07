Calciomercato Milan, rischia di saltare il passaggio di André Silva al Monaco: le ultime

Manca ancora l’accordo economico tra il giocatore e il Monaco, dunque rischia di saltare il passaggio del portoghese al club del Principato

Rischia di saltare il trasferimento di André Silva al Monaco, manca infatti ancora l’accordo tra il club del Principato e l’attaccante portoghese, che aveva già lasciato la tournée del Milan per sottoporsi alle visite mediche.

Ieri l’ex Siviglia è atterrato a Montecarlo per la firma sul contratto, ma l’ingaggio proposto non ha convinto l’entourage di André Silva, che ha subito bloccato la trattativa. Nonostante la situazione sia chiara, il Monaco ha reso noto di aver riscontrato dei problemi ai tendini del giocatore, mascherando i rallentamenti con questo escamotage. Sussurri da Casa Milan infine sottolineano come non ci saranno ripercussioni sull’affare Correa, per il quale è stato già raggiunto l’accordo tra Milan e Atletico Madrid.

