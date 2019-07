Calciomercato Milan, continua il pressing per Correa: martedì in programma un incontro con l’Atletico Madrid

Le due società si incontreranno martedì per discutere del futuro di Correa, attaccante classe 1995 dell’Atletico Madrid

Angel Correa è diventato il principale obiettivo per l’attacco del Milan, il club rossonero ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo di Giampaolo con il giocatore dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di martedì è previsto l’arrivo in Italia di Andrea Berta, dirigente italiano dei Colchoneros, che incontrerà la società rossonera per capirne le intenzioni. L’ingaggio di Correa tuttavia resta subordinato alla cessione di Cutrone e Andrè Silva, seguiti rispettivamente da Wolverhampton e Monaco.

