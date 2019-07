Calciomercato Lazio – Manchester United su Milinkovic-Savic: il suo arrivo libera Pogba verso il Real Madrid

Il Manchester United avrebbe individuato in Milinkovic-Savic il sostituto ideale di Paul Pogba corteggiato dal Real Madrid: la Lazio chiede più di 75 milioni di euro

Sergej Milinkovic-Savic appare sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista serbo, nonostante una stagione giocata al di sotto delle aspettative, resta pur sempre un obiettivo importante per diversi top club europei. Per ora nessuno sembra essersi fatto avanti, ma secondo il quotidiano spagnolo AS, il Manchester United avrebbe in mente di puntare su Milinkovic-Savic per sostituire il partente Pogba. Il centrocampista francese potrebbe finire infatti al Real Madrid che lo sta corteggiando da diverse settimane. La Lazio, dal canto suo, valuta solo proposte superiori ai 75 milioni di euro.

