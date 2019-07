Calciomercato Lazio – L’ammissione di Lotito: “Milinkovic-Savic? Se vuole andare via non gli tarperemo le ali”

Claudio Lotito fa il punto sulla situazione Milinkovic-Savic: il presidente della Lazio disposto a far partire il talentuoso centrocampista serbo assecondando la sua eventuale richiesta di cessione

“La Lazio non è più un club di passaggio o un punto di partenza per altre squadre ma un punto di arrivo. Molti giocatori ambiscono a venire alla Lazio. Lo scorso anno ho combattuto perchè Milinkovic-Savic non andasse via, quest’anno ho meno armi per trattenerlo se si creassero le condizioni. Ma questo non significa che stiamo lavorando per privarcene“. Con queste parole il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa il punto della situazione in merito al futuro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, nonostante la stagione passata fra luci e ombre, resta un obiettivo di diversi top club europei e, a differenza di quanto accaduto in passato, la Lazio non si opporrà ad una sua eventuale richiesta di cessione: “ha delle ambizioni giuste e corrette e nessuno vuole tarpargli le ali. Servono 100 milioni? Uno ha un prezzo quando viene messo in vendita, il mercato si fa coi fatti: quando ci sarà una proposta, la esamineremo e vedremo che tipo di scelta fare“.

