Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain: se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio

Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai guadagnarsi la piena fiducia di tifoseria e allenatore. Maurizio Sarri, suo allenatore sia al Chelsea che attualmente alla Juventus, in realtà lo conosce fin troppo bene e se spesso gli ha preferito altri attaccanti presenti in rosa un motivo ci sarà. Nel corso della conferenza stampa il neo allenatore della Juventus a proposito del ‘Pipita’ disse: “dipende da lui“. Se Higuain saprà farsi trovare pronto con un buon numero di gol in relazione ad un minutaggio sicuramente più basso, vista la presenza di Cristiano Ronaldo, accettando qualche panchina in più rispetto alle sue abitudini, potrà restare: altrimenti, la strada dell’addio potrà far felici entrambe le parti, portando nelle casse bianconere qualche decina di milioni.

Valuta questo articolo