Calciomercato Juventus – Il Tottenham in pressing su Dybala: pronta l’offerta shock ai bianconeri

Il Tottenham spinge per l’arrivo di Paulo Dybala e, secondo la stampa britannica è pronto a fare follie: offerta importante che fa vacillare la Juventus

Non solo acquisti ma anche qualche cessione importante. La Juventus valuta offerte per i suoi gioielli che non sembrano avere un ruolo da protagonista nell’11 bianconero di Maurizio Sarri. Uno di questi, probabilmente il più importante, è Paulo Dybala, chiuso dalla grande concorrenza in attacco, offuscato dalla stella di Cristiano Ronaldo e già in passato costretto a fare quasi il centrocampista pur di avere un posto fra i titolari di Allegri.

Se Sarri darà l’ok, l’argentino potrebbe essere ceduto con il Tottenham in forte pressing sull’ex Palermo. Secondo la stampa britannica gli Spurs sarebbero pronti ad offrire circa 90 milioni di euro per portare Dybala in Premier League. Un’offerta che permetterebbe alla Juventus di tornare sul mercato per aggiungere un altro colpo di livello alla propria rosa, puntando magari al ritorno di Paul Pogba.

Valuta questo articolo