Calciomercato Juventus, sfida lanciata all’Inter per Lukaku: Dybala possibile contropartita per lo United

La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore

Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United.

La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la società di Zhang Jr, che nei prossimi giorni potrebbe presentare un’altra offerta di 70 milioni più 5 di bonus. Se l’Inter tentenna, la Juventus potrebbe calare l’asso pigliatutto, offrendo agli inglesi il cartellino di Paulo Dybala, giocatore che piace eccome ai ‘Red Devils’. Resta però da capire la volontà della Joya di trasferirsi in Premier League, anche se non è esclusa la possibilità che rimanga a Torino per giocarsi le sue chances. Nelle prossime settimane si capirà di più, all’orizzonte però si profila l’ennesimo derby d’Italia di mercato, con Inter e Juve decise a soffiarsi Lukaku l’un l’altra.

Valuta questo articolo