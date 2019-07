Calciomercato Juventus, la stampa britannica svela l’offerta per Pogba: proposta monstre dei bianconeri

Secondo quanto riferito dai media britannici, la società bianconera avrebbe presentato al Manchester United una offerta faraonica

La Juventus non molla la pista Pogba, presentando un’offerta davvero clamorosa per strappare il francese al Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Times’, la società bianconera avrebbe offerto 120 milioni di sterline, quasi 134 milioni di euro, per ingaggiare il centrocampista transalpino, su cui resta vigile anche il Real Madrid. I ‘Red Devils’ però pare siano disposti a rifiutare qualsiasi tipo di offerta per il proprio giocatore, dal momento che Pogba resta nella lista degli incedibili redatta da Solskjaer.

Valuta questo articolo