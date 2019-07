Calciomercato Juventus – Neymar offerto ai bianconeri: il Barcellona resta tagliato fuori

Dalla Spagna arriva un clamoroso rumor di mercato: viste le difficoltà nel trasferimento al Barcellona, Neymar è stato offerto alla Juventus

Ore di mercato caldissime in casa Juventus. Dopo l’arrivo di De Ligt, i bianconeri si confermano come una delle squadre più forti d’Europa, capace di attrarre i migliori giocatori al mondo, come già accaduto l’anno scorso con Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna ne sono sicuri: Neymar è entrato in orbita Juventus. Secondo il Mundo Deportivo, viste le difficoltà presenti nella trattativa fra PSG e Barcellona, Neymar sarebbe stato offerto alla Juventus. L’allenatore del club francese, Thomas Tuchel, ha sottolineato la volontà di Neymar di lasciare il PSG: “sapevo che se ne voleva andare già prima della Coppa America ma è una questione fra il club e il giocatore“. Il fuoriclasse verdeoro vorrebbe il Barcellona, ma i blaugrana dopo i 200 milioni spesi per Griezmann difficilmente ne spenderanno altri 200 per il ritorno di ‘O’Ney’ e sarebbero arrivati ad offrire 40 milioni più Coutinho e Rakitic secondo l’Equipe. Offerta rispedita al mittente. L’entourage del giocatore avrebbe sondato il terreno dunque per altre possibili destinazioni fra le quali la Juventus sarebbe tra le più accreditate.

