Calciomercato Juventus, Dybala vicinissimo al Manchester United: ad un passo lo scambio con Lukaku

L’agente dell’attaccante argentino è volato in Inghilterra per trattare con il Manchester United, in caso di accordo ci sarebbe il via libera allo scambio con Lukaku

Prende sempre più corpo lo scambio Dybala-Lukaku tra il Manchester United e la Juventus, l’agente della Joya infatti è volato in Inghilterra per trattare direttamente con i ‘Red Devils’.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, nel caso in cui venisse raggiunto un accordo sull’ingaggio, a quel punto mancherebbe davvero pochissimo per condurre in porto un’operazione che prevede anche il passaggio dell’attaccante belga in bianconero. Dybala non è così convinto di lasciare Torino, dal momento che vorrebbe giocarsi le sue carte con Sarri, ma il comportamento della società non gli è affatto piaciuto, così potrebbe accettare il trasferimento in Premier League. Giovedì il giocatore tornerà in Italia per aggregarsi al gruppo, ma potrebbe rimanerci davvero poco nel caso in cui lo scambio con Lukaku dovesse concludersi entro pochi giorni.

