Calciomercato Juventus, imminente la cessione di Kean all’Everton: Raiola è a Liverpool per definire i dettagli

Il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all’Everton è ormai questione di ore, Mino Raiola è volato a Liverpool per definire gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio.

Il giocatore percepirà tre milioni di euro a stagione, una cifra importante per un classe 2000, che ha comunque dimostrato tutto il proprio valore nella scorsa stagione. Al momento Kean attende il via libera a Montecarlo per partire alla volta dell’Inghilterra, così da iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

