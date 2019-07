Calciomercato Juventus, Higuain resta in uscita: interesse del West Ham per l’attaccante argentino

Il club inglese ha messo gli occhi su Higuain dopo aver visto sfumare Maxi Gomez, pronto a trasferirsi al Valencia

Accoglienza festante per Higuain ieri al JMedical per la ripresa degli allenamenti con la Juventus, ma il futuro del Pipita non sarà bianconero. L’attaccante argentino resta sulla lista dei partenti, attirando dunque su di sè l’interesse di numero squadre. Sull’ex Milan non c’è solo la Roma, anche il West Ham ha dimostrato un interesse davvero concreto, avviando i primi contatti con la Juventus.

La proposta degli inglesi è un prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La richiesta dei bianconeri è di 40 milioni. Per quanto riguarda De Ligt, prosegue la trattativa tra la Juventus e l’Ajax, della quale però non fa parte Moise Kean.

