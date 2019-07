Calciomercato Juventus, la conferma di Dybala dipende da Sarri: in bilico il futuro bianconero della Joya

L’attaccante argentino ha intenzione di discutere con Sarri della sua situazione, per poi valutare eventuali offerte provenienti dall’estero

Situazione spinosa in casa Juventus, il reparto avanzato resta affollatissimo e per Paratici risulta complicata al momento l’opera di sfoltimento. Le offerte per Higuain e Mandzukic latitano, dunque il club bianconero potrebbe essere costretto a cedere Paulo Dybala per far spazio nel reparto offensivo.

Prima di prendere però qualsiasi decisione, ci sarà un colloquio tra Maurizio Sarri e la Joya, utile a capire l’importanza dell’argentino nel progetto tecnico dell’allenatore toscano. Dopodiché si potranno prendere eventualmente in esame le offerte di club esteri, visto che è esclusa la cessione in Italia. La proposta però dovrà convincere sia la Juventus che il calciatore, solo a quel punto l’esperienza di Dybala con la maglia della Juventus potrebbe davvero concludersi.

