Calciomercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino, faccia a faccia con Sarri: in ballo la cessione al Manchester United

Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United

In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante di peso, in grado di sostituire i partenti Mandzukic e/o Higuain e, contestualmente, farebbe fatica a ritagliare uno spot da titolare per la ‘Joya’, chiuso al centro dell’attacco da Cristiano Ronaldo, e sulle fasce dall’abbondanza di esterni bianconeri, più adatti al ruolo come caratteristiche.

Secondo Sky Sport, Dybala sarebbe in queste ore in viaggio verso Torino, al rientro dalle vacanze post Copa America. Il giocatore incontrerà Sarri per capire il ruolo che gli verrà riservato nella Juventus del futuro ed eventualmente deciderà o meno se accettare il trasferimento al Manchester United.

Valuta questo articolo